UFGD abre 984 vagas para Vestibular 2026 em 35 cursos gratuitos; inscrições começam em 1º de julho

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) divulgou o edital do Vestibular 2026 (PSV – 2026/UFGD) com oferta de 984 vagas distribuídas em 35 cursos de graduação presenciais. Todos os cursos são gratuitos, sem cobrança de mensalidade ou taxa de matrícula, e as inscrições ocorrem de 1º de julho a 3 de setembro, exclusivamente pela internet.

A taxa de inscrição é de R$ 120,00, com possibilidade de pagamento via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário (GRU) até o dia 5 de setembro. A ampliação dos meios de pagamento é uma das novidades desta edição, que também inclui a cidade de Amambai como novo local de aplicação das provas, além de Campo Grande, Dourados, Naviraí e Nova Andradina. A prova objetiva e a redação estão marcadas para o dia 19 de outubro de 2025.

Cursos e Vagas

A UFGD oferece vagas em áreas como Engenharia, Medicina, Psicologia, Direito, Zootecnia, Relações Internacionais, Sistemas de Informação, Tecnologia em Escrita Criativa, entre outros. O edital detalha o número de vagas por curso, conteúdo programático das provas e critérios de classificação.

Das 984 vagas, 579 são reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio na rede pública. Dentre essas, há aplicação da política de cotas com recortes para renda familiar e reserva de vagas específicas para indígenas, quilombolas, negros (pretos e pardos) e pessoas com deficiência, de acordo com dados demográficos do IBGE no Mato Grosso do Sul.

Isenção da taxa

Candidatos que se enquadram em determinados perfis poderão solicitar isenção da taxa de inscrição até 15 de agosto. Têm direito à gratuidade:

Estudantes do 3º ano do Ensino Médio em escolas públicas em 2025;

Pessoas com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo ou inscritas no CadÚnico;

Indígenas, quilombolas, PCDs, transexuais, travestis, transgêneros e pessoas não binárias que tenham concluído o Ensino Médio em escola pública (ou como bolsistas integrais em instituições particulares);

Estrangeiros em situação de refúgio, asilo, apatridia ou acolhimento humanitário.

Informações completas

O edital completo, com todas as regras do processo seletivo, está disponível no site da UFGD: www.ufgd.edu.br. O documento também orienta candidatos que desejam participar como treineiros, além de trazer detalhes sobre a aplicação das provas, política de cotas e cronograma oficial.