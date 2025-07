Em jantar com empresários Hugo Motta é exaltado por Doria em meio a crise entre Congresso e Planalto

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi o centro das atenções em um jantar realizado nesta segunda-feira (30), na casa do ex-governador de São Paulo, João Doria, na capital paulista. O encontro, que reuniu mais de 50 empresários, o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, ocorreu em meio a uma crise institucional entre o governo Lula 3 e o Congresso Nacional.

A reunião ganhou contornos de ato de apoio a Motta, após sua articulação, ao lado do Senado, para derrubar um decreto presidencial que aumentava o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A decisão, interpretada pelo Palácio do Planalto como uma afronta, levou o governo a acionar o STF na tentativa de restabelecer o decreto. Desde a era Collor não se via uma revogação legislativa semelhante.

Durante o jantar, João Doria não poupou elogios a Motta, que foi chamado de “herói do Brasil” por sua atuação recente no Congresso. “Ele se colocou e convenceu seus colegas da Câmara e do Senado de que a decisão tomada não era contra o presidente Lula, mas sim a favor do Brasil”, disse Doria, que também fez uma publicação em rede social elogiando a “postura, equilíbrio e firmeza” do parlamentar. Para Doria, o empresariado aplaude o que chamou de compromisso com o controle fiscal.

Em seu discurso, Hugo Motta adotou um tom conciliador. Classificou o encontro como um momento de escuta e destacou que, apesar das divergências recentes com o Executivo, os Poderes seguem dialogando. “Câmara e Senado nunca andaram tão bem, com respeito e tentando convergir. O diálogo também se dá com o Executivo e o Judiciário. Buscamos a harmonia entre os Poderes a favor do país”, afirmou.

Motta também defendeu o papel do Parlamento diante da crise e ressaltou que a votação que derrubou o aumento do IOF foi um sinal de que o Congresso está “aguerrido e pronto para fazer enfrentamentos a favor do Brasil”. Ele reconheceu os desafios da função que ocupa, mas disse estar comprometido com a busca de soluções por meio da política, inclusive junto ao setor produtivo.

“O país precisa dar certo. Não queremos arroubos e nem instabilidade. Por mais que haja polarização, precisamos descobrir o que podemos fazer juntos”, completou.

De acordo com a assessoria de João Doria, os jantares políticos promovidos por ele ocorrem ao menos uma vez por mês e costumam reunir nomes dos Três Poderes, inclusive ministros do atual governo federal. Eventos semelhantes já contaram com a presença de representantes do Planalto.

A movimentação política em torno de Hugo Motta ocorre no momento em que o governo enfrenta resistências crescentes no Congresso. Parlamentares do Centrão têm feito críticas abertas à articulação do Executivo e ameaçam endurecer ainda mais nas próximas pautas, caso não haja uma reaproximação com o Planalto.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais