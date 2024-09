Motorista morre após carro capotar na BR-060, em Paraíso das Águas

Motorista identificado como Luiz Arthur Rodrigues do Nascimento, de 48 anos, morreu, nesse domingo (22), na BR-060, em Paraíso das Águas, distante 277 quilômetros de Campo Grande, após capotar o carro que conduzia.

Conforme informações do site local BNC Notícias, a vítima seguia em um Chevrolet Corsa, quando ainda por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção e capotou o veículo, que parou com as quatro rodas para o alto.

Outras pessoas que passavam pela rodovia avistaram o carro acidentado e pararam para prestar ajuda. O Socorro foi acionado e Luiz foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Paraíso das Águas.

Entretanto, como o estado de saúde era crítico, foi transferido para Campo Grande. No meio do caminho, a vítima teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.

A ambulância retornou com o corpo do motorista, que foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Costa Rica.

