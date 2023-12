Campo Grande recebe em outubro o espetáculo “Delinha: O Musical”

“Delinha: O Musical” é o espetáculo musical que vai reviver da infância aos últimos dias da “Dama do Rasqueado” com concepção, criação e direção do musical de Fernandes Ferreira e o texto Mauro Rocha Mathias. O musical é uma realização do Arrebol Cultural da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). As apresentações serão entre 17 e 19 de outubro deste ano, no teatro Glauce Rocha.

O musical apresenta a trajetória de Delinha desde a primeira infância, em Maracaju, até os seus últimos dias em Campo Grande. Três atrizes irão dar vida à cantora, representando várias fases de sua existência, desde a infância em Vista Alegre/Maracaju, até sua morte, em Campo Grande/MS.

Além da trajetória de Delanira Pereira Gonçalves, a Delinha, o espetáculo promete trazer uma visão histórica e cultural do estado As coreografias de chamamé, rasqueado e catira serão adaptadas para o estilo musical da dupla, e a história será narrada pela própria Delinha e por sua mãe, Dona Chiruca. O musical também traz os grandes sucessos da dupla Delio e Delinha e músicas da época do rádio.

O espetáculo será dirigido pelo professor Fernandes Ferreira, produzido pelo Arrebol cultural, com texto dramático de Mauro Mathias Rocha. O elenco é composto por 50 atores e bailarinos da UEMS. Os ingressos já disponíveis para venda, todos os ingressos poderão ser comprados com valor de meia entrada até o dia 5 de outubro. Os valores são a partir de R$ 147.

Delinha faleceu aos 86 anos, no dia 16 de junho de 2022. Dupla com Delinho, arrastavam palcos que arrastava multidões para os bailes. A chamamezeira se mudou para Campo Grande com os pais, aos 8 anos, para morar na conhecida casinha de madeira, no bairro Amambaí, onde viveu com a família até os últimos dias.

Informações do repórter João Gabriel Vilalba

