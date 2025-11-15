Governo paga lote extra de abono salarial neste sábado; veja como consultar

O governo federal vai liberar neste sábado (15), um lote extra do abono salarial do PIS/Pasep para 152.444 trabalhadores que não receberam o benefício nos pagamentos regulares deste ano. Segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), ainda restam R$ 156,5 milhões disponíveis para saque, que será realizado pela Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, e pelo Banco do Brasil, no caso do Pasep. O valor poderá ser retirado até 29 de dezembro, último dia do calendário de pagamentos de 2025.

A liberação deste lote adicional ocorre após a revisão de dados enviados ao eSocial por empresas e prefeituras. Muitos trabalhadores tiveram a habilitação atrasada porque empregadores não encaminharam as informações dentro do prazo original, o que motivou o Ministério do Trabalho a criar um período excepcional para envio. Após a regularização, essas pessoas foram incluídas no lote extra.

Ao longo de 2025, 26,47 milhões de trabalhadores tinham direito ao abono salarial referente ao ano-base 2023 e revisões dos cinco anos anteriores, dos quais 26,31 milhões já receberam o benefício. O montante total destinado ao programa neste ano chega a R$ 30 bilhões, com R$ 30,6 bilhões já pagos. Com a nova liberação, o governo busca atingir o grupo que ainda não tinha sido contemplado.

A consulta para verificar se o trabalhador entrou no lote extra já está disponível na Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

No caso dos trabalhadores de empresas privadas, o pagamento do PIS será feito pela Caixa, preferencialmente por crédito automático em conta corrente, poupança ou contas digitais. Quem não tem conta na instituição poderá receber por meio do aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital aberta automaticamente, ou sacar em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

Para servidores públicos, vinculados ao Pasep, o Banco do Brasil realizará o pagamento por depósito em conta, TED, Pix ou saque presencial para quem não é correntista.

O valor do abono varia conforme o número de meses trabalhados em 2023. O cálculo considera o salário mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados. Assim, apenas quem atuou durante os 12 meses do ano-base recebe o valor integral. Com o reajuste do salário mínimo, o benefício varia de R$ 126,50 a R$ 1.518,00.

