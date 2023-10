IFMS abre vagas para mais de mil cursos gratuitos e a distância

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos e a distância do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). Conforme edital, são 1.348 vagas para cursos com ingresso previsto para o primeiro semestre letivo de 2024, com início das aulas entre 19 e 24 de fevereiro.

Os interessados devem se inscrever no processo seletivo entre 30 de outubro e 26 de novembro, por meio da Página do Candidato da Central de Seleção. Para participar, é preciso ter o ensino médio completo até a data da matrícula, prevista para janeiro de 2024.

Caso o candidato não tenha acesso à internet, poderá comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) do campus ou polo do IFMS para fazer a inscrição, observando os endereços e horários disponíveis no no edital de abertura da seleção.

Cursos

Estão sendo ofertados os cursos de Administração, Edificações, Logística e Manutenção e Suporte em Informática, com polos de apoio presencial localizados em 18 municípios. Na modalidade a distância do IFMS, os estudantes têm aulas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) e um encontro presencial por semana no município onde a vaga foi ofertada.

O quadro completo de vagas e dias/turnos dos encontros presenciais, bem como o cronograma do processo seletivo, estão disponíveis no edital de abertura, publicado na Central de Seleção do IFMS.

Cotas

Metade das vagas é reservada a candidatos que estudaram em escola pública. Desse total, há cotas para aqueles que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção de beneficiário de ação afirmativa (cotista) deverá ser informada no ato da inscrição.

Os candidatos que se autodeclararem pretos e pardos deverão passar por uma banca de heteroidentificação, para constatação da veracidade da autodeclaração. Assim como os indígenas, que deverão comprovar a etnia.

Seleção

Os inscritos serão selecionados e classificados por sorteio eletrônico, previsto para 8 de dezembro, sob responsabilidade do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância do IFMS (Cread).

Cada candidato receberá um número de participação no sorteio. A classificação será feita de acordo com a ordem dos números sorteados.

O resultado preliminar do sorteio, com a classificação de todos os inscritos, será publicado em 12 de dezembro. A classificação final do processo seletivo e a primeira chamada estão previstas para 9 de janeiro de 2024.

As matrículas da primeira chamada deverão ser feitas entre os dias 10 e 19 de janeiro. Dúvidas sobre o processo seletivo devem ser enviadas ao e-mail [email protected].