Terminam hoje as inscrições para a colação de grau simbólica da UFMS

Egressos que concluíram cursos durante a pandemia têm até o fim deste domingo (15) para garantir participação na cerimônia

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) encerra neste domingo (15) o prazo de inscrições para a colação de grau simbólica destinada aos egressos que se formaram durante a pandemia da Covid-19, entre março de 2020 e dezembro de 2022. A participação é gratuita e as vagas são limitadas por campus.

O cadastramento deve ser feito exclusivamente pela plataforma SIGProj, até o fim do dia. Podem participar estudantes que já estão diplomados ou que tiveram a colação de grau realizada de forma administrativa e que não participaram de cerimônia presencial no período.

A cerimônia simbólica faz parte do programa “Se Cuide, Te Amo: uma ação do coração da UFMS” e tem caráter comemorativo, buscando valorizar a trajetória acadêmica dos estudantes durante o período de emergência sanitária. As solenidades presenciais estão previstas para acontecer nos meses de julho e agosto deste ano, nos diferentes campi da UFMS.

O edital completo está disponível no site da Procids ou pode ser acessado diretamente neste link.

