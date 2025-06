Obras dos aeroportos de MS serão apresentadas com a presença de ministros

Para dar início oficial às obras de ampliação dos Aeroportos Internacionais de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, a Aena Brasil, empresa que administra estes locais, realizará um evento, na próxima terça-feira (17), com a presença de ministros e do diretor-presidente da companhia, Santiago Yus.

Também estarão presentes o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, bem como outras autoridades.

De acordo com a programação, o objetivo do evento é apresentar os principais pontos dos projetos de ampliação e modernização dos terminais de passageiros e as melhorias dos aeródromos.

Na ocasião também será inaugurada a sala multissensorial, um espaço de acolhimento para pessoas neurodivergentes.

Obras de modernização

Entre as principais reformas, o Aeroporto Internacional de Campo Grande receberá ampliações que lhe darão capacidade de receber 2,6 milhões de passageiros por ano, com a construção de um segundo piso no terminal de passageiros, instalação de pontes de embarque, reforma do pátio de aeronaves e ampliação do estacionamento. As reformas em Campo Grande também vão permitir que o aeroporto esteja preparado para receber voos internacionais.

No aeroporto de Ponta Porã a área construída passará dos atuais 800 m² para 2.600m², com o espaço da sala de embarque quadruplicado e a superfície da área pública nove vezes maior.

Por sua vez, em Corumbá as obras vão permitir dobrar a capacidade operacional, que pode alcançar 100 mil passageiros em 1 ano. No pátio das aeronaves, haverá melhorias com foco no aumento da segurança operacional. Também serão implantadas quatro posições de estacionamento tipo C no pátio.

