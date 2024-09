Termina nesta semana o prazo para estudantes se inscreverem no ensino médio técnico do IFMS

Estudantes interessados em cursar o ensino médio integrado a um curso técnico no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em 2025 devem se atentar ao prazo de inscrição para o Exame de Seleção, que vai até o dia 26 de setembro.

O processo seletivo oferece 1.760 vagas em cursos técnicos gratuitos nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O Exame de Seleção é destinado a alunos que concluíram o 9º ano do ensino fundamental até janeiro de 2025 e possuem CPF em seu próprio nome.

A taxa de inscrição é de R$ 20 e deve ser paga até o dia 27 de setembro via PagTesouro, utilizando Pix, cartão de crédito ou boleto. Candidatos que tiveram o pedido de isenção negado também precisam efetuar o pagamento para confirmar sua participação.

As inscrições devem ser realizadas pela Página do Candidato na Central de Seleção do IFMS, onde o edital com todas as regras está disponível. Aqueles que não têm acesso à internet podem usar os computadores das Cerel (Centrais de Relacionamento) dos campi, conforme os horários de atendimento de cada unidade.

Ofertas

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFMS têm duração de três anos, permitindo que o estudante obtenha o diploma do ensino médio e uma qualificação técnica ao mesmo tempo. Ao final do curso, é possível ingressar no mercado de trabalho ou seguir para um curso superior.

Entre as 11 opções de cursos ofertadas estão: Administração, Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

Além disso, metade das vagas é reservada para estudantes que cursaram todo o ensino fundamental em escolas públicas. Essas vagas são distribuídas entre candidatos com renda familiar de até um salário mínimo por pessoa e candidatos de qualquer faixa de renda. Dentro desses grupos, há cotas para negros, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Cronograma

A prova do Exame de Seleção será realizada no dia 20 de outubro, nos dez municípios onde o IFMS possui campus. Com duração de quatro horas, o exame será composto por 30 questões nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. O conteúdo programático pode ser consultado no edital do processo seletivo, que também disponibiliza provas e gabaritos de edições anteriores para estudo.

No dia da prova, os candidatos devem levar documento oficial com foto, caneta azul ou preta de tubo transparente, além de itens básicos como lápis, borracha e garrafa de água transparente sem rótulo.

O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 17 de dezembro, com matrículas a partir de janeiro e início das aulas no primeiro semestre de 2025.

Para mais informações ou dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou acessar a página oficial do Exame de Seleção 2025.

