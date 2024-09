No Nova Lima, moradores agradecem pela chegada do asfalto em mais uma importante região do bairro

Rapidamente a terra das ruas entre as ruas Alberto da Veiga e Lino Vilachá estão sendo cobertas pelo asfalto que chegou com mais duas etapas de pavimentação que estão sendo executadas pela Prefeitura de Campo Grande. O movimento de máquinas e trabalhadores é intenso nas ruas Cláudio Manoel da Costa, Alberto da Veiga, Helena Beruk, Narciso Dias e Alexandrino, que fazem parte da Etapa D do projeto de prevê obras de drenagem, asfaltamento e recapeamento.

Nesta etapa estão sendo investidos R$ 15.544.997,96. São 6,8 km de pavimentação, 2,1 km de drenagem e 1,6 km de recapeamento. Na etapa C serão 12,13 km de pavimentação asfáltica e 0,5 km de drenagem, com investimento de R$ 22.479.999,99. As empresas que estavam executando essas obras rescindiram os contratos e a prefeitura precisou fazer nova licitação para retomar o trabalho no final de agosto.

Érico Virgílio conversa com a família no quintal da casa vendo o asfalto chegar e lembra de como era o bairro com as ruas de terra. “Aqui era uma lameira do caramba né irmã”, diz ele para a irmã Angela. “Adorei que o asfalto chegou”, responde ela.

“Estamos realizando um sonho de 34 anos, no bairro Nova Lima está chegando o progresso agora com o asfalto tão esperado, muitas pessoas que moraram aqui neste bairro não vão poder acompanhar esse progresso e aproveitar esse presente que a prefeita está dando pra gente”, afirma o morador Fábio, morador antigo do Nova Lima, bairro onde a mãe dele também mora.

“Quando mudei para cá não tinha asfalto, agora estou achando muito bom. Doente, eu cai nos buracos e agora tá ótimo”, fala da dona Jucilei Nunes, que mora há 10 anos no Nova Lima. “As obras no Nova Lima estão a pleno vapor. Estamos seguros que, com essas obras, vamos colocar fim a um problema antigo do Nova Lima”, afirma Marcelo Miglioli, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Neste ano a administração municipal concluiu a Etapa C-2 do projeto de drenagem e pavimentação no Nova Lima. Investimento de R$ 23.038.66,02 na execução de 10,5 km de pavimentação e 3,67 km de drenagem. Foram contempladas nesta etapa as ruas dos Pracinhas, John Kenedy, Professora Antônia Capilé, Alcebíades Barbosa, Abdar Nassar, Agenor Pinto, Jaime Cerveira, Albertina Pimentel, Júlio Baís, Bertolino Cândido , Monte Alegre, Padre Antônio Franco, Firmo Cristaldo, Rua Lateral 1 e 2.

Confirma as ruas e avenidas que receberão os investimentos da administração da prefeita Adriane:

Nova Lima C1:

– Rua Lourenço Veiga

– Rua Cláudio Manoel da Costa (entre a Rua Zulmira Borba e a Rua Haroldo Pereira)

– Rua Alberto da Veiga

– Avenida Cândido Garcia Lima – Lado esquerdo

– Avenida Cândido Garcia Lima – Lado direito

– Rua dos Pracinhas

– Rua John Kenedy

– Rua Professora Antonia Capilé (entre as Avenidas Gualter Barbosa e Cândido Garcia de Lima)

– Rua Alcebíades Barbosa

– Rua Abdar Nassar

– Rua Agenor Pinto

– Rua Jaime Cerveira

– Rua Albertina Pimentel

– Rua Júlio Baís (entre a Rua Francisco Pereira Coutinho e Avenida Cândido Garcia de Lima)

– Rua Bertolino Cândido

– Rua Monte Alegre

– Rua Haroldo Pereira

Nova Lima D:

– Rua Cláudio Manoel da Costa (entre a Rua Haroldo Pereira e Rua Alexandrino Alencar)

– Rua Alberto da Veiga

– Avenida Cândido Garcia Lima – Lado esquerdo

– Avenida Cândido Garcia Lima – Lado direito

– Rua Padre Antônio Franco (entre a Rua Haroldo Pereira e Rua Lino Vilachá)

– Rua Firmo Cristaldo

– Rua Celina Baís Martins

– Rua Henrique Barbosa Martins (entre a Rua Francisco Pereira e Rua Lino)

– Rua Helena Beruk

– Rua Alexandrino Alencar

– Rua Narciso Dias (recapeamento entre Rua Nefe e Rua Lino)

– Rua Amambai

– Rua dos Poetas (recapeamento Rua inteira)

– Rua Capitólio (recapeamento entre Rua Lino e Rua Capitólio)

– Rua Lino Vilachá (alargamento)

– Rua Urariocara

Após 35 anos de espera, quem mora no Bairro Nova Lima ( etapa B), no quadrilátero formado pelos ruas Jerônimo de Albuquerque, Francisco Pereira Coutinho, Marquês de Herval e Zulmira Borba, comemora o bairro com toda Infraestrutura. Ficou para este mês de janeiro apenas a construção de uma rotatória na confluência da Jerônimo de Albuquerque com a Marquês de Herval (que terá um um trecho duplicado). Também será duplicado o último trecho da Zulmira Borba (entre a Jerônimo de Albuquerque e a Franscisco Pereira Coutinho).

