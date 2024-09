Meteorologia coloca 52 cidades de MS sob alerta de tempestade

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial para tempestade em 52 municípios de Mato Grosso do Sul, neste sábado (21).

Conforme aviso, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo de um dia. Além disso, há possibilidade de ventos entre 40 e 60 quilômetros, além de queda de granizo.

Há risco para queda de energia, estrago em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos. É recomendado que em casos de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, nem estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Na madrugada deste sábado, 23 municípios de MS registraram queda parcial de energia após serem atingidas por tempestades. Em Campo Grande, os bairros afetados foram: Jardim Centro Oeste, Vila Nasser, Parque do Lageado, Santo Amaro, Mata do Segredo, Jardim dos Estados, Moreninhas, Parque dos Novos Estados, Vila Popular, Tiradentes, Universitário, Jardim Centenário, Guanandi, Conjunto Aero Rancho, Jardim São Conrado, Vila Carvalho, Vila Bandeirantes, Coronel Antonino, Jardim Tijuca, Parque Residencial Rita Vieira, Pioneiros, Maria Aparecida Pedrossian, Carandá Bosque, Jardim Tarumã, Santa Fé, Jardim Batistão, Vila Taquarussu, Jardim Seminário, Parque Residencial União, Vila Planalto, Cabreúva, Vila Sobrinho, Amambai, Cruzeiro, Vila Taveirópolis, Jardim Los Angeles, Jardim São Lourenco, Chácara dos Poderes, São Francisco, Jardim Jockey Club, Vilas Boas, Portal Caiobá, Jardim Veraneio e Chácara Cachoeira.

A Energisa reforçou a orientação para que a população mantenha distância e não faça intervenção na rede elétrica sozinho, nem se aproxime de cabos partidos ou postes danificados.

Em caso de necessidade, a empresa orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo whatsapp Gisa: (67) 99980-0698 e aplicativo Energisa On (disponível no google play ou app store do celular).

