Sob comando de Neca Chaves Bumlai, Insted entra em nova fase com mais autonomia acadêmica

Instituição passa a atuar como centro universitário e prevê expansão nas áreas da saúde, pesquisa e extensão comunitária

A transformação do Insted em centro universitário abre uma nova fase para a instituição de ensino superior em Campo Grande. Oficializada nesta segunda-feira (25), a mudança garante autonomia acadêmica para abertura de cursos de graduação e pós-graduação, além de ampliar a possibilidade de desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão universitária.

Na prática, o novo status permite que a instituição tenha mais independência administrativa e acadêmica, deixando de depender de autorização prévia do MEC (Ministério da Educação para) criação de novos cursos.

A mudança ocorre em um momento em que instituições privadas de ensino superior buscam ampliar áreas voltadas à saúde, tecnologia e inovação, setores apontados como de maior demanda no mercado de trabalho.

Entre os cursos já estudados pelo Insted estão enfermagem, biomedicina e um tecnólogo em inteligência artificial. A instituição também avalia a implantação de novas graduações ligadas à área da saúde.

A reitora Neca Chaves Bumlai afirmou que a transformação amplia a capacidade da instituição de desenvolver projetos acadêmicos e ações voltadas à comunidade. “Com a pesquisa e a criação de projetos maiores, teremos mais possibilidades de bolsas institucionais e ampliação das ações de extensão. Isso significa mais acadêmicos envolvidos diretamente em atividades que devolvem conhecimento e serviços para a sociedade”, afirmou.

Segundo ela, a instituição pretende ampliar programas de bolsas vinculadas à pesquisa, extensão universitária e monitoria, além de fortalecer atendimentos gratuitos realizados por núcleos acadêmicos nas áreas jurídica, contábil e de apoio à comunidade.

A expansão da área da saúde também está entre as prioridades da nova fase da instituição. De acordo com Neca, o envelhecimento da população e a demanda crescente por profissionais impulsionam o planejamento de novos cursos. “A população está envelhecendo, então cursos como enfermagem e fisioterapia se fazem cada vez mais importantes e necessários”, disse.

Além da abertura de cursos, a direção informou que estuda a construção de um complexo de clínicas voltado aos cursos da área da saúde em um terreno ao lado da atual sede da instituição.

Pose da nova reitoria

A cerimônia de transformação também marcou a posse de Neca na reitoria. Ela assume o cargo ocupado anteriormente pelo pai, o educador e ex-senador Pedro Chaves, um dos nomes ligados à expansão do ensino superior privado em Mato Grosso do Sul.

Durante entrevista à reportagem, Pedro Chaves associou a mudança institucional a um processo de modernização das metodologias de ensino e defendeu maior participação dos estudantes dentro da sala de aula. “O aluno hoje chega com informação, pesquisa, questiona. O professor precisa acompanhar isso. O protagonismo do aluno é fundamental para o processo de aprendizagem”, afirmou.

O educador também destacou que a instituição pretende fortalecer a oferta de cursos considerados de alta qualidade no Estado para evitar que estudantes deixem Mato Grosso do Sul em busca de formação em outros centros do país. “Muitos alunos acabam indo para São Paulo e Rio porque entendem que lá existem cursos mais fortes. Nós queremos oferecer aqui ensino de altíssima qualidade para que o estudante não precise sair de Campo Grande”, disse.

Outra mudança proporcionada pelo novo status será a emissão dos próprios diplomas pela instituição. Antes, o registro precisava ser feito por universidades parceiras, o que tornava o processo mais demorado.

A direção também informou que mantém conversas para futuras parcerias internacionais voltadas a intercâmbio acadêmico e cursos de curta duração.

Atualmente, o Insted oferece cursos presenciais em áreas como Direito, Administração, Psicologia, Pedagogia, Ciências Contábeis e Estética, além de graduações a distância e cursos de pós-graduação. Segundo a instituição, os primeiros novos cursos devem começar a ser ofertados já no próximo vestibular.

Por Biel Gill e Maria Gabriela Arcanjo

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