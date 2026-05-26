Nova lei: assentos ao lado das janelas dos ônibus passa a ser prioritário para as mulheres na Capital

Nova lei reserva de forma prioritária os assentos ao lado das janelas dos ônibus para uso preferencial de mulheres em todos os transportes coletivos. O texto foi publicado na edição extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) nessa última segunda-feira (25).

A Lei nº 7.630, de 25 de maio de 2026 , sancionada pela prefeita Adriane Lopes tem como objetivo garantir maior segurança e proteção às mulheres durante seus deslocamentos nos transportes coletivos da Capital. Embora prioritário, o uso dos assentos localizado nas janelas, não é de uso exclusivo. Ou seja, podem ser ocupados por outros passageiros quando não houver mulheres a bordo ou solicitando o lugar.

A regulamentação da lei ainda será realizada pelo Poder Executivo Municipal, mas ainda não há maiores detalhes, mas já entrou em vigor desde a data de sua publicação dessa segunda-feira (25)

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