Obras na BR-163 causam desvios e operação pare-e-siga em trechos de Mato Grosso do Sul

Motoristas que trafegam pela BR-163 devem redobrar a atenção nesta terça-feira (26) por causa das obras de manutenção e ampliação realizadas em diferentes pontos da rodovia. Segundo a Motiva Pantanal, os serviços incluem recuperação do pavimento, melhorias estruturais, reforço da sinalização viária e limpeza dos sistemas de drenagem.

Para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia, alguns trechos operam em sistema de pare-e-siga e outros contam com desvios temporários.

Trechos com desvio

Os pontos com desvios temporários estão localizados nos seguintes municípios:

Coxim — entre os quilômetros 760 e 750;

Rio Verde de Mato Grosso — entre os kms 658 e 654;

Dourados — entre os kms 267 e 262;

Caarapó — entre os kms 228 e 224, 216 e 215, além do trecho entre os kms 204 e 192.

A operação pare-e-siga ocorre nos seguintes pontos da BR-163:

Sonora — entre os kms 836 e 834;

Coxim — entre os kms 743 e 740 e 728 e 727;

Rio Verde de Mato Grosso — entre os kms 707 e 704;

São Gabriel do Oeste — entre os kms 633 e 631;

Campo Grande — entre os kms 497 e 496;

Nova Alvorada do Sul — entre os kms 370 e 368;

Rio Brilhante e Douradina — entre os kms 308 e 306;

Dourados — entre os kms 245 e 241;

Caarapó — entre os kms 191 e 187;

Naviraí — entre os kms 141 e 137, no km 124 e entre os kms 120 e 117;

Itaquiraí — entre os kms 106 e 103 e entre os kms 95 e 94;

Mundo Novo — entre os kms 24 e 22.

A concessionária orienta os condutores a respeitarem a sinalização implantada e reduzirem a velocidade ao passarem pelos trechos em obras.

Segundo a empresa, os serviços poderão ser suspensos temporariamente em caso de chuva, por questões de segurança.

As condições atualizadas da rodovia podem ser acompanhadas pelo site oficial da Motiva Pantanal e pelo telefone 0800 648 0163, que também funciona via WhatsApp.

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