Homem morre após carro capotar e ser atacado por enxame de abelhas em Naviraí

Na tarde do último domingo(17), um homem identificado como Valfrides Azevedo Filho, 33 anos morreu após o carro que estaav como passageiro colidir em uma árvore que tinha uma colmeia de abelhas. Eele morreu devido ao acidente e ataques dos insetos em Naviraí.

O carro capotou em frente ao Trevo da Usina Rio Amambai por volta das 16h40. O motorsta do veículo, Paulo Henrique Lima disse que perdeu o controle do veículo.

Ambos foram atacados pelas abelhas. Uma equipe da CRRMS via teve que ir até o local com roupas adequadas para retirar as abelhas e prestar socorro. A polícia civil também esteve no local.

O motorista também disse que mora no Paraná e trabalha m Naviraí. Ele foi consciente para o Hospital Municipal de Naviraí para atendimento.

