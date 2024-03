Operário domina o Costa Rica e garante liderança na série A do Campeonato Estadual

Em um duelo emocionante no Estádio Laertão, neste domingo (3), o Operário conquistou uma vitória sobre o Costa Rica por 3 a 0, em partida válida pela nona rodada de grupos do Campeonato Estadual de Futebol Série A de 2024. O Galo não apenas garantiu a liderança na chave, mas também deixou seu adversário em uma posição delicada na tabela.

O primeiro gol surgiu aos 15 minutos da segunda etapa, quando Matheus Bidick, de cabeça, finalizou com precisão após uma cobrança de escanteio, abrindo o placar para o Operário. O gol desestabilizou a defesa do Costa Rica, que viu Fernandinho ampliar a vantagem aos 18 minutos, convertendo um pênalti com maestria.

Aos 23 minutos, um choque de cabeça entre Fernandinho e Michel Eloi interrompeu a partida, com ambos os jogadores sendo retirados do campo para avaliação médica. O jogo ficou parado por cerca de dez minutos. Mesmo com o contratempo, o Operário continuou pressionando e, após uma cobrança de escanteio pela esquerda, Fell, de cabeça, marcou o terceiro gol.

Com essa vitória, o Galo atingiu os 17 pontos, assegurando a liderança incontestável na chave. Além disso, colocou o Costa Rica em uma situação desconfortável, ocupando a quarta posição com dez pontos, podendo ter que decidir a vaga nas quartas de final fora de casa. A Portuguesa, com 12 pontos e na segunda posição, e o Coxim, terceiro colocado com 11 pontos após vencer o Náutico por 3 a 1, estão próximos na tabela.

Na próxima rodada, agendada para o sábado (9), os olhos dos torcedores estarão voltados para dois jogos simultâneos. Operário e Portuguesa se enfrentarão no Jacques da Luz, em Campo Grande, enquanto Coxim e Costa Rica disputarão a partida no Estádio André Borges.

Antes mesmo do apito inicial, uma polêmica envolveu a partida quando torcedores perceberam que o escudo do Operário impresso nos bilhetes de entrada era o do rival paranaense. O presidente do Costa Rica, André Baird, atribuiu o incidente a uma “irresponsabilidade” que não foi verificada. O Operário respondeu de maneira criativa nas redes sociais, utilizando uma imagem gerada por inteligência artificial, mostrando um galo robusto vestindo o uniforme do time, segurando e encarando uma cobra, apelido do rival.

