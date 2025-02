Segurança nas escolas será reforçada e tecnologia auxiliará no monitoramento

A volta às aulas na Rede Municipal de Ensino será acompanhada por um esquema especial de segurança, com patrulhamento intensificado da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e ações contínuas do projeto Escola Segura. A iniciativa, coordenada pela Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social) em parceria com a Semed (Secretaria Municipal de Educação), busca garantir maior proteção aos estudantes, professores e demais profissionais das escolas.

Além do reforço no policiamento, medidas preventivas serão adotadas para coibir situações de risco dentro e no entorno das unidades escolares. A Prefeitura também implementará estratégias para melhorar o fluxo de veículos nos horários de entrada e saída dos alunos, garantindo mais segurança para pais e estudantes.

Ações de segurança nas escolas

Entre as iniciativas da Sesdes para fortalecer a segurança escolar, destaca-se o patrulhamento ostensivo da GCM, que será ampliado durante os horários de maior movimentação nas unidades escolares. As equipes da Guarda realizarão rondas frequentes e trabalharão em conjunto com a comunidade escolar para identificar vulnerabilidades e adotar medidas preventivas.

Além disso, todas as escolas municipais contam com o aplicativo Botão do Pânico, uma ferramenta que possibilita acionar a viatura mais próxima da unidade em situações emergenciais. Esse recurso visa garantir uma resposta rápida da GCM em casos de ocorrências dentro ou nos arredores das escolas.

Outro ponto de atenção será a organização do trânsito nas imediações das unidades escolares. Durante o retorno às aulas, agentes da GCM estarão presentes para orientar pais e responsáveis sobre a importância do respeito às regras de circulação e do uso adequado das áreas de embarque e desembarque. A medida busca coibir paradas irregulares, que podem gerar transtornos no tráfego e colocar em risco a segurança dos estudantes.

Monitoramento por câmeras: Como funciona?

Apesar do reforço na segurança, a Guarda Civil Metropolitana esclarece que não é responsável pelo monitoramento das câmeras dentro das escolas. Algumas unidades escolares possuem câmeras conectadas à central de videomonitoramento da GCM, permitindo um acompanhamento remoto e reforçando a segurança no entorno. No entanto, a maioria dos sistemas de videomonitoramento das escolas não é controlada ou gerenciada pela Guarda, ficando sob responsabilidade das próprias unidades ou da administração municipal.

A tecnologia, quando integrada ao trabalho da GCM, pode contribuir para um monitoramento mais eficaz e uma resposta mais ágil a possíveis ocorrências. No entanto, a segurança das escolas envolve um conjunto de ações, que vão desde a presença física dos agentes até a colaboração da comunidade escolar na identificação de possíveis riscos e na adoção de medidas preventivas.

Balanço da segurança escolar em 2024

Em 2024, a Guarda Civil Metropolitana realizou 7.257 ações dentro do ambiente escolar, demonstrando o compromisso da corporação com a segurança dos estudantes e profissionais da educação. Dentre essas atividades, destacam-se:

• 4.953 ações do projeto Escola Segura, que envolvem patrulhamento e medidas preventivas para reduzir riscos no ambiente escolar;

• 2.106 atividades do projeto Travessia Segura, focadas na segurança dos estudantes durante a travessia de vias públicas próximas às escolas;

• 141 ações educativas e palestras sobre trânsito e segurança, promovendo a conscientização entre alunos e funcionários;

• 57 ocorrências atendidas dentro de unidades escolares, evidenciando a importância do policiamento preventivo e da rápida resposta da GCM.

A Prefeitura reforça que a segurança no ambiente escolar é uma prioridade e que as ações implementadas visam não apenas a proteção imediata dos alunos, mas também a construção de uma cultura de segurança dentro das escolas. A atuação da Guarda Civil Metropolitana, aliada à tecnologia e à participação ativa da comunidade escolar, tem sido fundamental para garantir um ambiente mais seguro e tranquilo para todos.

