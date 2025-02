Detran-MS anuncia descarte de documentos arquivados desde 2019

O Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (5) o aviso de descarte de documentos arquivados desde 2019, conforme determina a legislação. Os interessados têm 30 dias para solicitar a retirada dos documentos antes que sejam descartados definitivamente. Clique aqui e confira a publicação do Diário Oficial.

De acordo com a publicação, o material em questão compreende mais de 79 caixas com documentos relacionados a veículos registrados no Estado. O prazo para solicitação é de 30 dias, e o pedido deve ser feito diretamente no setor de Coordenação de Avaliação de Documentos de Arquivo do Detran-MS.

A documentação tem validade até 2024, mas, após o período estipulado para retirada, os documentos serão descartados de acordo com as normas de gestão documental do órgão. Interessados devem procurar o Detran-MS no prazo estipulado para verificar se há documentos relacionados aos seus veículos.

A medida visa otimizar o armazenamento de arquivos e garantir que os proprietários tenham acesso às informações antes do descarte definitivo. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do Detran-MS ou diretamente no setor responsável.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais