Colégio Adventista campo-grandense promove Sarau para valorizar cultura

Nesta quinta-feira (01), o Colégio Adventista Campo-grandense será palco de um emocionante Sarau Cultural sobre a cultura sul-mato-grossense, reunindo talentos e promovendo o engajamento dos alunos do 6º ano ao Ensino Médio. O evento acontecerá a partir das 19h e contará com apresentações e estandes elaborados pelos próprios estudantes.

O Sarau Cultural é uma iniciativa que visa valorizar o trabalho dos alunos, proporcionando um espaço para que eles demonstrem suas habilidades artísticas e intelectuais, além de fortalecer o aspecto pedagógico. Nesse projeto, os estudantes têm a oportunidade de exercer tarefas que desenvolvem o senso de responsabilidade, compromisso e trabalho em equipe, culminando em um evento preparado por eles e para eles.

Durante o evento, os participantes poderão apreciar uma ampla variedade de apresentações artísticas, incluindo músicas, teatro, poesias e performances individuais e em grupo. Além disso, haverá estandes temáticos onde os alunos poderão expor seus projetos, compartilhando conhecimentos e despertando o interesse dos visitantes.

O evento é uma oportunidade única para que os estudantes demonstrem sua criatividade, expressividade e talento, ao mesmo tempo em que fortalecem sua confiança e autoestima. É também um momento de união e interação entre os alunos, professores, pais e toda a comunidade escolar.

O Colégio Adventista Campo-grandense acredita na importância de proporcionar experiências enriquecedoras aos alunos, incentivando o desenvolvimento integral e a descoberta de suas potencialidades. O Sarau Cultural é apenas uma das muitas atividades que compõem a proposta pedagógica da instituição, que busca formar cidadãos críticos, criativos e comprometidos com a sociedade.

A comunidade está convidada a prestigiar o Sarau Cultural, que promete encantar e surpreender a todos com o talento dos jovens estudantes. O evento será realizado no auditório do Colégio Adventista Campo-grandense, localizado na Rua das Artes, nº 123, às 19h, no dia 01 de junho. Acesse também: Colégio Adventista aborda bullying de maneira didática: I DON’T BULLY

Com informações da assessoria