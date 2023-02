Enem 2022: resultado das provas já está disponível para consulta

Candidatos que prestaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2022 podem consultar o resultado das provas a partir desta quinta-feira (09). As notas podem ser consultadas diretamente na internet por meio da Página do Participante. Inicialmente as notas seriam divulgadas na próxima segunda-feira (13), mas a divulgação foi antecipada pelo MEC (Ministério da Educação).

“A partir desta terça-feira (9), os estudantes poderão se planejar melhor para ingressar no ensino superior por meio do Sisu [Sistema de Seleção Unificada], Prouni [Programa Universidade para Todos] e Fies [Fundo de Financiamento Estudantil]”, destaca a nota divulgada pelo MEC nas redes sociais.

Para consultar o resultado, o participante deve acessar a página Enem, fazer o login e digitar o CPF e a senha cadastrada no sistema.

Em Mato Grosso do Sul mais 43.415 pessoas se inscreveram para o Enem, contudo, apenas 29.852 compareceram no primeiro dia, o que corresponde a uma abstenção de mais de 68%.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica (3º ano) e tornou-se um das principais portas de entrada para Ensino Superior do Brasil. A partir da prova é possível se inscrever em programa do MEC (Ministério da Educação) como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), ProUni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil)

Os resultados individuais também podem ser usados em processos seletivos de instituições portuguesas de ensino superior e que têm convênio com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Inscrições

Em 2023, o prazo de inscrição para o Sisu será de 16 a 24 de fevereiro e o resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro. Antes, o resultado estava previsto para sair em 7 de março.

As inscrições para o Prouni iniciam no dia 28 de fevereiro e seguem até o dia 3 de março. Para o Fies, as inscrições começam no dia 7 de março e seguem até o dia 10 do mesmo mês.

