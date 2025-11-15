Rede estadual de MS é destaque nacional em alfabetização e recebe maior honraria da Educação no país

Avanço no ensino integral, melhora nos indicadores e expansão da formação técnica colocam o estado entre os que mais evoluíram, segundo o MEC

Mato Grosso do Sul entrou em evidência nacional nesta sexta-feira (14) ao receber pelo secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, maior reconhecimento do governo federal para iniciativas que impactam a educação brasileira. A honraria foi concedida em Brasília durante as celebrações dos 95 anos do Ministério da Educação.

O estado figura hoje entre os que mais avançaram na alfabetização, ocupando o 2º lugar no ranking nacional de crescimento, segundo dados apresentados pelo MEC. Esse desempenho é atribuído a programas como o MS Alfabetiza, que passou a pautar o trabalho da rede nos últimos anos.

A expansão do ensino integral também foi destacada: 62% das escolas estaduais já funcionam em tempo integral, número considerado expressivo entre as redes estaduais do país. A formação profissional integrada ao Ensino Médio avança no mesmo ritmo, atendendo 45% dos estudantes.

Os indicadores internos refletem a melhora. Entre 2023 e 2024, a taxa de aprovação subiu de 90,22% para 92,75%, enquanto reprovação e abandono seguem em queda — este último caiu de 0,22% para 0,11%.

Além disso, o governo estadual afirma ter ampliado investimentos em tecnologia, conectividade e laboratórios, com reformas e modernizações que já chegam a 80% da rede, totalizando R$ 1 bilhão. A estrutura escolar também passou a contar com videomonitoramento em 298 unidades e com a rotina de 50 milhões de refeições servidas anualmente.

Criada em 1955, a Ordem Nacional do Mérito Educativo reconhece contribuições relevantes para o desenvolvimento da educação no Brasil. Nesta edição, também foram homenageados nomes como Carmem Lúcia, Alexandre de Moraes, Simone Tebet e Marcelo Rubens Paiva.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram