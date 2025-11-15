Mega da Virada 2025 pode alcançar prêmio bilionário após mudanças nas regras

Estimativa inicial é de R$850 milhões, mas nova divisão aumenta chances de o valor superar todos os recordes já registrados

A Mega da Virada deste ano pode entrar para a história como a primeira edição a ultrapassar a marca de R$1 bilhão. Embora a estimativa oficial divulgada seja de R$850 milhões, especialistas e a própria Caixa admitem que o valor final pode ser significativamente maior, impulsionado por mudanças recentes nas regras de rateio.

Uma portaria publicada pelo Ministério da Fazenda elevou de 62% para 90% a fatia do total arrecadado destinada ao prêmio principal (a sena). Na prática, isso concentra quase toda a verba da Mega da Virada nos acertadores das seis dezenas, reduzindo o repasse para as faixas inferiores e abrindo espaço para um prêmio recordista.

Outro fator que pode inflar o valor é a alteração na reserva da Mega da Virada: a parcela acumulada ao longo do ano dobrou, passando de 5% para 10% da arrecadação das apostas regulares. Com mais recursos separados exclusivamente para o sorteio de 31 de dezembro, o montante final tende a crescer à medida que as apostas aumentam.

O recorde atual — pouco mais de R$635 milhões — pode ser facilmente superado se o ritmo de apostas acompanhar o de anos anteriores. Tradicionalmente, a Mega da Virada atrai milhões de jogadores e nunca acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina ou, se necessário, da quadra.

