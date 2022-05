Bolsonarista declarado, Miltinho Viana confessa ter votado duas vezes em Lula e afirma estar arrependido

Candidato a deputado federal pelo SOLIDARIEDADE, o “Cowboy do Rádio”, foi entrevistado no Programa ‘Entrevistando’, apresentado pelo jornalista Rafael Belo na tarde de hoje (17). Miltinho Viana, afirmou ter votado duas vezes em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente e hoje se diz arrependido.

O radialista que já foi vereador por dois mandatos em Campo Grande, confessa ter votado por duas vezes em Luiz Inácio Lula da Silva. “Votei nele e me arrependi, isso por uma série de fatores que me levaram a ter essa posição”, explicou. Hoje declarado bolsonarista, Miltinho, confirma ser apoiador do Presidente Jair Bolsonaro (PL), ele reconhece que o presidente não tem simpatia, mas diz que não votou para ser agradado.

“Não votei no Bolsonaro para ser agradado. A intenção era de ver o trabalho que ele iria desenvolver. Penso no futuro de meus filhos e netos e não se o presidente é simpático”, relatou.

Miltinho afirma que, para concorrer a uma vaga na Câmara Federal é necessário ter experiência política e engajamento local. “Este é um pleito decisivo. Temos que prestar atenção no passado e nas propostas dos candidatos. É preciso ter ciência e não esquecer do que os futuros representantes já fizeram, seja de ruim ou algo que deixaram de legado para a população sul-mato-grossense”, relatou.

Se eleito, Miltinho Viana fala de projetos voltados para preservação ambiental. “Nossa preocupação maior é o bem-estar da população e queremos com nosso projeto mudar a realidade da população. Colocando em pauta projetos que vão beneficiar diretamente os mais desassistidos e isso os atuais representantes estão deixando a desejar”, declarou.

Um dos projetos que segundo ele será umas dasprincipais bandeiras é destinado para as cidades que tenham rio passando perto ou dentro da área urbana. “Quero que nas cidades banhadas por rios possam ser criados laboratórios de reposição de peixes. Pensando no futuro da comunidade que depende do pescado para manter o sustendo da família e também na preservação das espécies”, disse.

Sobre as eleições deste ano no Estado, o radialista diz apoitar o candidato ao governo pelo MDB e ex-prefeito de Campo Grande e governador de Mato Grosso do Sul, Andre Pucinelli.

“Fui vereador em Campo Grande na época em que André era prefeito. Uma dos feitos dele que ficou marcado para mim durante a gestão em que fui vereador, foi o CETREMI que acolhe migrantes dentro de Campo Grande. Ele é um ‘cara’ humano e além de tudo, um gestor sério. Campo Grande aprovou e o Mato Grosso do Sul reconheceu seu mandato durante os oito anos de administração”, finalizou.