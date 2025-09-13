Projeto Repórter Júnior abre inscrições para cobertura do Integra UFMS 2025

Estudantes e professores de Campo Grande podem se inscrever até 29 de setembro para participar do maior evento de ciência e inovação do Estado

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu inscrições para o projeto de extensão Prática Educomunicativa – Repórter Júnior, que vai acompanhar a cobertura do Integra UFMS 2025, de 20 a 25 de outubro. Podem participar alunos de escolas públicas e privadas de Campo Grande, com 30 vagas para repórteres juniores e 10 para tutores.

O projeto tem como objetivo aproximar estudantes do ensino básico do universo da comunicação científica, promovendo interação com universitários de Jornalismo da Faalc e membros da Empresa Júnior Brava. Desde a primeira edição, mais de 20 estudantes e 40 tutores participaram, vindos de 66 escolas, e 2024 registrou o maior número de inscritos até hoje.

Segundo Rose Pinheiro, diretora da Agecom e coordenadora da iniciativa, a ação é uma oportunidade de levar a ciência para fora da universidade e mostrar como a comunicação pode combater a desinformação. “Além disso, a proposta também oferece aos alunos das escolas uma experiência de vivenciar a Universidade, contatando os estudantes e entrevistando pesquisadores do maior evento científico do Estado”, afirma.

Durante o evento, os jovens repórteres irão desenvolver matérias, realizar entrevistas, produzir fotos e vídeos, além de redigir conteúdos para diferentes mídias. Para se preparar, serão oferecidas oficinas práticas de vídeo, rádio, mídias sociais e fotografia nos dias 4 e 18 de outubro, em horários matutino e vespertino, no Complexo EaD e Escola de Extensão, na Cidade Universitária.

As inscrições exigem que os estudantes preencham o formulário disponível no site do Integra UFMS, apresentem autorização da escola e, se forem menores, concordância dos responsáveis. Também é necessário enviar um vídeo de apresentação pessoal, que pode ser gravado e editado livremente e disponibilizado pelo YouTube ou Google Drive. Professores interessados em atuar como tutores têm formulário separado.

O conteúdo produzido será divulgado nas plataformas digitais do Integra UFMS, em redes sociais, no canal da TV UFMS e na Rádio Educativa UFMS 99.9. Em 2024, os repórteres juniores criaram 101 matérias, 17% a mais do que no ano anterior.

Além de promover o protagonismo estudantil, o Repórter Júnior busca contribuir para a formação de leitores críticos e cidadãos conscientes sobre o funcionamento dos meios de comunicação. Este ano, o projeto conta com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte e da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ampliando a experiência dos participantes.

Todas as informações sobre requisitos e documentos necessários estão no edital do projeto.

