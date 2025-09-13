Praça da Liberdade de Bonito vai se tornar palco de experiências literárias na 9ª FLIB

Árvore do Saber, Árvore de Aldravias e Casa Carolina Maria de Jesus prometem encantar visitantes de 17 a 21 de setembro

De 17 a 21 de setembro, a Praça da Liberdade, no coração de Bonito, se transforma em um espaço de literatura e cultura durante a 9ª Feira Literária de Bonito (FLIB). Entre as atrações permanentes, três se destacam e devem marcar a memória do público.

A Árvore do Saber já se tornou tradição. Livros são dispostos como frutos, à espera de leitores de todas as idades. A proposta é simples e poética: oferecer um ponto de encontro entre a imaginação e a literatura, onde cada visitante pode “colher” histórias e deixar-se inspirar.

A Árvore de Aldravias – “Carolina Vive no Vento” é uma instalação poética que reúne textos de crianças e adolescentes indígenas da Academia Brasileira dos Autores Aldravianistas Infantojuvenil (ABRAAI), de Aldeinha, em Anastácio. Bolinhas acrílicas transparentes funcionam como cápsulas poéticas, contendo aldravias — poemas curtos de até seis palavras por verso — e, em algumas, sementes como urucum ou feijão. A instalação celebra a memória, a resistência e a ancestralidade, evocando Carolina Maria de Jesus como sementeira de mundos possíveis.

A Casa Carolina Maria de Jesus leva os visitantes a um mergulho na vida da escritora. Um cômodo simples de madeira recria o espaço em que Carolina viveu com seus filhos, oferecendo uma experiência sensível e profunda sobre a realidade e a força criativa da autora, uma das mais importantes da literatura brasileira. A instalação é resultado de projetos apoiados pela CAPES, Lei Paulo Gustavo e UFGD-Proec.

A 9ª FLIB reúne escritores, editoras, estudantes e leitores em uma grande celebração da literatura, com programação concentrada na Praça da Liberdade. O evento é organizado pelo Instituto Ìmòlé, com apoio da Prefeitura de Bonito, do deputado federal Vander Loubet, do Ministério da Cultura e do Governo de Mato Grosso do Sul, além de parceiros como Sanesul, Energisa, Banco do Brasil e Emgea. Contemplado pelo Plano Nacional Aldir Blanc, o evento agora integra oficialmente o calendário cultural do Estado.

