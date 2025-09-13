Terceira camisa do Internacional terá edição limitada com 1.975 peças numeradas

Torneio promovido pela Alfa dará aos torcedores o direito de adquirir camisas alusivas ao primeiro título brasileiro do Colorado

O Sport Club Internacional e a Alfa, patrocinadora máster do Clube, anunciam um torneio especial que marca o lançamento da terceira camisa oficial da temporada. A iniciativa permitirá que torcedores tenham acesso a uma edição limitada da camisa, numerada de 0001 a 1975, em referência ao primeiro título brasileiro conquistado pelo Colorado em 1975.

Pelo site da Alfa, o torcedor poderá fazer apostas entre os dias 10 e 30 de setembro, e os 1.975 primeiros colocados, em um ranking de desempenho dentro da plataforma, garantem o direito de compra da camisa colecionável com patch numerado exclusivo.

Além disso, determinadas posições do ranking, que remetem a números históricos do Clube, receberão a camisa gratuitamente, reforçando o caráter simbólico da ação. Entre os destaques estão:

1975 – Ano da conquista do primeiro título brasileiro do Internacional.

9 – Camisa eternizada por Fernandão, capitão da Libertadores e Mundial de 2006.

56 – Minuto do “Gol Iluminado” de Figueroa, que garantiu o título brasileiro de 1975.

16 – Camisa de Adriano Gabiru, autor do gol que definiu o Mundial de 2006 contra o Barcelona.

1909 – Ano de fundação do Internacional, marco da origem e da tradição do Clube.

“A dinâmica da campanha transforma o torcedor em um participante ativo. Essa mobilização não só gera visibilidade e tráfego para a plataforma da Alfa, como também reforça o valor de nossa marca e a conexão emocional que o Clube tem com sua torcida, elementos cruciais para o crescimento e sucesso de nossos negócios”, destaca Alexandre Godoy, Diretor de Novos Negócios do Sport Club Internacional.

“A camisa do Inter carrega momentos históricos e emocionais para os torcedores. Ao associar esse lançamento a uma dinâmica de engajamento, conseguimos criar uma experiência única, que une paixão pelo futebol e valorização da identidade colorada”, afirma João Paulo Marques, CMO da Alfa Entretenimento.

A terceira camisa será utilizada pelo elenco colorado em partidas oficiais do Campeonato Brasileiro Série A. A participação no torneio é restrita a torcedores que tenham registrado o Internacional como “time do coração” em seus cadastros. O ranking será atualizado automaticamente e ficará disponível para todos os inscritos.

Sobre a Alfa

A Alfa é uma das 15 primeiras empresas com licença definitiva no Brasil, habilitada desde o dia 1º de janeiro de 2025 junto ao marco regulamentador do segmento de apostas esportivas, atuando com transparência, segurança e responsabilidade. A empresa tem como um de seus pilares o jogo responsável, promovendo campanhas e ações que visam conscientizar os usuários sobre a importância de apostar de forma segura e controlada. Com o patrocínio ao Grêmio e ao Internacional, a Alfa reafirma seu compromisso com o esporte brasileiro e sua paixão pelo futebol.

Criada por três empreendedores brasileiros, Arthur Silva, Matheus Antunes e João Paulo Marques, a Alfa é uma empresa de entretenimento e apostas esportivas. Com uma plataforma segura e inovadora, a marca entra no mercado com o objetivo de adicionar uma nova camada de entretenimento para os esportes favoritos do público.

