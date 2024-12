Programa de Extensão de Ensino de Línguas abre vagas para bolsistas

Está aberto o processo seletivo para bolsistas do Programa de Extensão de Ensino de Línguas (Progeli). Os selecionados irão compor a equipe do Programa, desempenhando funções como ministrantes e/ou monitores, responsáveis pela execução do projeto. Os interessados devem se inscrever até 31 de dezembro nesta página.

Neste ano, são ofertadas 24 vagas, distribuídas de acordo com o número de turmas de inglês, espanhol, francês, alemão, libras, italiano, línguas orientais, línguas indígenas e português como língua estrangeira, nas modalidades presencial e a distância, além de trabalhos administrativos. Deste total, 20 vagas serão destinadas a professores-bolsistas e quatro para apoio pedagógico.

“O Progeli tem funcionado como um espaço fundamental para a prática de idiomas, fortalecendo a internacionalização da Universidade e ampliando as possibilidades de mobilidade acadêmica para nossos estudantes. Além disso, ele tem se mostrado uma importante ferramenta para a recepção de alunos estrangeiros. A iniciativa não se limita apenas ao ensino de línguas, mas também contribui para a ampliação da fluência acadêmica, permitindo que os alunos leiam textos científicos em outros idiomas e, assim, participem de diálogos globais no campo da pesquisa e do ensino superior”, ressalta o coordenador do Programa, Elton Furlanetto.

“As aulas síncronas proporcionam um ambiente de troca mais eficaz do que cursos que se baseiam apenas em material didático sem acompanhamento. Além disso, utilizamos diversas ferramentas digitais que complementam o conteúdo e o material didático exclusivo para as aulas”, explica. A metodologia do Progeli inclui cursos temáticos, como inglês e cinema, mitologia e quadrinhos, oferecendo aos alunos um aprendizado mais dinâmico e relevante para suas áreas de interesse.

Os candidatos inscritos para a bolsa de extensão participarão de uma prova didática, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025, das 8h às 11h e das 14h às 18h, nos formatos presencial e on-line. A avaliação consistirá de uma aula com duração de até 15 minutos, conforme o cronograma de convocação.

A ocupação das vagas será realizada primeiramente para estudantes de graduação dos cursos de Letras da UFMS. Em seguida, serão contemplados os estudantes de outras licenciaturas da Universidade e, posteriormente, será aberto para estudantes de quaisquer outros cursos. Caso ainda haja vagas, a prioridade será dada aos estudantes de pós-graduação da UFMS e, em último caso, as vagas serão oferecidas aos servidores da UFMS.

O resultado final da processo seletivo será divulgado no dia 27 de fevereiro de 2025, por meio do Boletim Oficial da UFMS e nas páginas da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte e do Progeli. Para mais informações, confira o edital disponível neste site abaixo:

Acesse o edital pelo site da UFMS.

