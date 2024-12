Sexta-feira será ensolarada e com altas temperaturas em MS

O verão começou oficialmente no último sábado (21), e nesta primeira sexta-feira (27) da estação, Mato Grosso do Sul amanheceu com contrastes climáticos. A temperatura mínima registrada no Estado foi de 16°C, em Iguatemi, conhecida como a cidade mais fria da região. Apesar do clima mais ameno na madrugada, o calor característico da estação promete predominar ao longo do dia, com pouca chance de chuva na maior parte das regiões.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o sol será o protagonista desta sexta-feira, embora algumas nuvens possam aparecer em determinados momentos. As temperaturas máximas ultrapassarão os 30°C em diversas localidades, enquanto a umidade relativa do ar apresentará índices baixos, variando entre 25% e 45%, um alerta para o desconforto térmico e os cuidados com hidratação.

Em Campo Grande o dia começou com 21°C e deve chegar aos 31°C. Em Corumbá e Aquidauana, cidades conhecidas pelas altas temperaturas, as previsões indicam máximas de 33°C e 34°C, respectivamente. Já na região leste, o clima se manterá um pouco mais ameno, com Três Lagoas alcançando até 30°C e Paranaíba, 28°C.

Algumas exceções marcam o cenário predominantemente seco. Os municípios de Coxim, Camapuã, Paranaíba e Três Lagoas apresentam chances de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, uma situação que pode trazer algum alívio pontual para o calor.

Iguatemi, que registrou a menor temperatura nesta madrugada, também experimentará a elevação nos termômetros, com previsão de atingir 31°C no período da tarde. Cidades do sul do Estado, como Dourados e Ponta Porã, também tiveram madrugadas mais frias, com mínimas de 17°C.

Com informações do Cemtec

