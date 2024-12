Publicação reúne mais de 1,7 mil trabalhos apresentados no Integra UFMS 2024

Os anais do Integra UFMS 2024 foram publicados nesta quinta-feira, 26, e estão disponíveis para consulta na página do evento. No documento, é possível acessar os resumos dos mais de 1,7 mil trabalhos apresentados no maior evento científico de Mato Grosso do Sul.

“A publicação dos trabalhos apresentados é um esforço de várias unidades da administração e pró-reitorias, além de ser um compromisso assumido com os estudantes e professores. A partir dos Anais do Integra UFMS, grande parte do conhecimento produzido e fomentado pela UFMS fica disponível a toda a comunidade como forma de divulgação científica e popularização da ciência. Somos muito agradecidos a todos os quase 5 mil autores de trabalhos aprovados e apresentados na edição de 2024!”, destaca a coordenadora-geral do evento, Liana Duenha.

Entre 21 e 25 de outubro, estudantes, professores, técnicos-administrativos e egressos de todos os câmpus estiveram reunidos no Ginásio Moreninho, na Cidade Universitária, para a sétima edição do Integra UFMS. Esta foi a edição com o maior número de trabalhos aprovados e também de atividades na programação científica desde a primeira realização do evento. Foram 47 palestras, oficinas e minicursos, além de 46 visitas técnicas aos laboratórios e espaços de ensino e pesquisa da UFMS.

O Integra UFMS 2024 representou a produção científica da Universidade. Os trabalhos são vinculados aos programas institucionais das pró-reitorias de Extensão, Cultura e Esporte, de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação, e das Agências de Internacionalização e Inovação, e de Educação Digital e a Distância. Todos os trabalhos passaram por uma revisão preliminar, foram apresentados em formato de pôster e foram avaliados, em média, por três avaliadores da área.

Os trabalhos que se destacaram no Integra UFMS 2024 foram reconhecidos em uma cerimônia de premiação transmitida pelo canal da TV UFMS. Oito projetos foram premiados por destaque nas áreas de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, e Linguística, Letras e Artes; e três por apresentação de destaque ligadas às Pró-reitorias de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão, Cultura e Esporte.

Com informações das UFMS.