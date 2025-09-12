Professores da rede pública têm 7,8 mil vagas gratuitas em mestrados e doutorado

Cursos fazem parte de programa do MEC e Capes e contemplam diversas áreas do conhecimento

O Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) abriram 7,8 mil vagas em cursos gratuitos de pós-graduação stricto sensu voltados a docentes da rede pública de educação básica. São 7.584 oportunidades em mestrados profissionais e 228 em doutorado profissional.

As formações fazem parte do Programa de Pós-Graduação para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB). Os editais já estão disponíveis e abrangem dez cursos de mestrado profissional — em biologia, física, matemática, química, sociologia, filosofia, artes, letras, educação inclusiva e história — além do doutorado em história.

Os prazos de inscrição variam conforme cada curso. Os mestrados em biologia, física, matemática e química recebem candidaturas até setembro. Sociologia, filosofia, artes, letras, educação inclusiva e história terão prazos abertos até outubro. O doutorado em história encerra as inscrições em novembro. Apesar de gratuitos, alguns programas podem cobrar taxa de inscrição no processo seletivo.

A iniciativa busca ampliar a formação continuada de professores da educação básica, com cursos ofertados por universidades públicas em parceria com sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Física (SBF) e a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

O ProEB integra o programa Mais Professores para o Brasil, lançado em janeiro deste ano pelo MEC para valorizar o magistério e qualificar docentes em diferentes áreas.

