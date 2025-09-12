Operação contra associação criminosa apreende seis veículos adulterados na Capital

Grupo criminoso vendia veículos no marketplace do facebook como se fossem “bob”, ou seja, veículos apenas com débitos administrativos

Uma operação foi deflarada na última semana para recuperar veículos adulterados vendidos por uma associação criminosa, em Campo Grande. Seis veículos foram localizados, sendo cinco motocicletas e um carro.

A operação é realizada pela Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos). O trabalho investigativo teve início em fevereiro de 2025 após a equipe de investigação da delegacia ter apreendido uma motocicleta Yamaha/Factor, preta, com sinais de adulteração no chassi e no bloco do motor.

Outras diversas diligências investigativas foram realizadas a partir disso a polícia finalizou um esquema criminoso em que três indivíduos furtavam e receptavam veículos e também adulteravam os sinais identificadores. Também foi apurado que o grupo criminoso vendia os veículos no marketplace do facebook como se fossem “bob” (apenas com débitos administrativos).

Foram identificados potencialmente vinte e três alvos que teriam adquirido veículos adulterados da associação criminosa e, apenas nesta semana foram apreendidos cinco veículos e partes de uma sexta motocicleta (já desmontada).

O trabalho polical continua para apreender todos os veículos vendidos pelo grupo criminoso e que sejam produtos de crime.

A população pode enviar denúncias sobre furtos e roubos de veículos, encaminhar mensagem no whatsApp (67) 99226-0062.

