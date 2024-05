Polícia Civil conclui investigação de tentativa de homicídio no Bairro Universitário

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), concluiu o Inquérito Policial que apurou o homicídio doloso tentado no dia 13 de abril de 2024, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Segundo as autoridades, o autor de 35 anos, devia dinheiro para a vítima e, na data do crime, saiu de sua casa para espreitar a residência da vítima por mais de meia hora. Quando o morador saiu de casa para descartar o lixo, foi atingido por dois tiros, sofrendo lesões que causaram paraplegia.

O autor foi formalmente indiciado pelo crime de homicídio doloso, na forma tentada, qualificado por motivo torpe (satisfação da dívida), com emprego de meio que possa resultar perigo comum (disparos de arma de fogo em via pública com transeuntes) e por meio que dificulte a defesa da vítima.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do indiciado junto ao Poder Judiciário e assim que foi autorizado, o autor foi capturado em Florianópolis-SC. O Inquérito Policial foi encaminhado ao Ministério Público.

