Militar do Exército é preso em Campo Grande após causar capotagem em acidente sob efeito de álcool

Um militar do Exército de 41 anos, foi preso na noite de segunda-feira (11) após dirigir embriagado e causar um grave acidente no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. O acidente ocorreu quando ele colidiu seu veículo na lateral de um outro veículo de passeio, que seguia pela Avenida Nelly Martins, resultando na capotagem do veículo atingido.

Segundo o boletim de ocorrência, o militar trafegava pela Rua Álvares de Azevedo no momento do acidente, que ficou com a frente destruída ao atingir o outro veículo, só parando ao atingir o muro de um supermercado. Testemunhas que passavam pelo local disseram que o militar, visivelmente embriagado, tentou fugir do local, mas devido aos danos no veículo, não conseguiu sair do lugar.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada e, ao chegar, encontrou militar dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros. Ele apresentava comportamento agressivo, gritando e se debatendo, chegando a urinar nas próprias roupas. Os agentes observaram sinais claros de embriaguez, incluindo olhos vermelhos, desordem nas vestimentas, exaltação e forte odor de álcool.

Questionado pelos policiais, Fabio admitiu ter consumido bebida alcoólica. Diante das evidências e da gravidade do acidente, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais