Prefeitura entrega hoje revitalização de escola no bairro Chácara das Mansões

O programa “Juntos Pela Escola”, lançado em abril deste ano, entrega, nesta quarta- -feira (10), a reforma de mais uma unidade escolar, a escola Darthesy Novaes Caminha, no bairro Chácara das Mansões. Ela faz parte do projeto de revitalização de 205 escolas, que devem ser entregues até o final de 2024, com esta entrega são 17 unidades, entre escolas e Emeis (Escolas de Educação Infantil) finalizadas.

O recurso investido na reforma da escola Darthesy foi de R$ 328.673,57 e a reforma durou apenas dois meses. Desta unidade, ocorreu reparação dos banheiros do corpo docente, troca de caixas d’água, revisão de cobertura, troca de madeiramento, substituição de forros. Além disso, a cozinha do local também contou com revitalização, com a troca de pisos, revestimentos e bancadas, além da reforma de toda a estrutura, pintura e acabamentos.

Ao todo, serão investidos R$ 40 milhões na reforma dessas escolas e Emeis, e a prefeitura espera contar com o apoio da Associação de Pais e Mestres, e a direção de cada unidade escolar vai construir o projeto de reforma.

Para o jornal O Estado, a prefeita Adriane Lopes (Patriota) explicou que, na última segunda-feira, a equipe teve uma reunião, na Semed, com todos os diretores da Associação de Pais e Mestres, e que, nesta reunião, foi entregue um cronograma que será lançado por região.

“Será realizado um sorteio das regiões onde vamos iniciar e isso vai acontecer simultaneamente, porque o recurso será administrado pelas APMs (Associação de Pais e Mestres) e pelas diretoras das escolas”, disse.

Até o momento, as unidades já revitalizadas e entregues foram: Emeis Ayd Camargo, Bom Pastor, Aero Rancho e Olinda Toshimi Nishio Nassu; escolas Ernesto Garcia e José Dorilêo de Pina. Segundo a Semed, existem outras unidades, que estão passando por revitalização simultaneamente e, conforme as obras são finalizadas, elas serão entregues para a comunidade escolar.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

