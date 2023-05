​Roberto Carlos faz show na Capital no dia 9 de junho; ingressos já estão disponíveis

Artista que dispensa apresentações, o ídolo da canção latino-americana se apresentará no ginásio de esportes Guanandizão, em Campo Grande, no dia 9 de junho, às 21h, com abertura dos portões às 19h. Os ingressos online já podem ser adquiridos, pelo site, enquanto as vendas físicas têm início na quinta-feira (11), na loja ¼ Colchões, na avenida Afonso Pena.

O valor dos ingressos será de acordo com o local escolhido e a organização do evento lembra que o local não possui estacionamento. Além disso, há possibilidade de compra com valores inteiros, meia entrada (estudantes, professores, idosos e pessoas com deficiência) e ingresso solidário, onde os interessados pordem comprar com desconto medidante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Setor Azul (Possui área PCD)

Inteira: R$ 820,00

Meia Entrada: R$ 410,00

Ingresso Solidário: R$ 620,00

Setor Amarelo (Possui área PCD)

Inteira: R$ 720,00

Meia entrada: R$ 360,00

Ingresso Solidário: R$ 520,00

Setor Verde (sem lugar marcado e possui área PCD)

Inteira: R$ 620,00

Meia entrada: R$ 310,00

Ingresso solidário: R$ 420,00

Setor Branco A e B (Sem lugar marcado e sem área PCD)

Inteira: R$ 490,00

Meia Entrada: R$ 245,00

Ingresso solidário: R$ 350,00

Setor Arquibancada (Sem lugar marcado e sem área PCD)

Inteira: R$ 320,00

Meia entrada: R$ 160,00

Ingresso solidário: R$ 220,00

Com 33 álbuns lançados, Roberto Carlos já gravou canções em português, espanhol, italiano, inglês, entre outros idiomas. Recentemente, lançou mais uma gravação do clássico “Evidências”, sucesso que fez parte da trilha sonora da novela “Travessia”.

Roberto Carlos entrou para a lista da revista Global Concert Pulse como um dos 30 artistas de maior público nos Estados Unidos, ao lado de nomes como Elton John, Cher, Kiss e outros grandes nomes da música mundial. Reforçou essa posição em 2022 ao levar sua turnê a 12 cidades dos Estados Unidos (Miami, Orlando, Atlanta, Nova York, Boston, Washington, Chicago, Los Angeles, El Paso, Dallas, Mc Allen e Houston), atingindo um público de aproximadamente 100 mil pessoas.

No segundo semestre de 2022, o cantor apresentou sua turnê por várias cidades brasileiras além de realizar, na semana dos namorados, o projeto “Emoções Praia do Forte”, na Bahia.

Roberto Carlos promete mais uma vez arrebatar os fãs com mais um turnê impecável ao lado de sua orquestra e coral, com produção e realização da RC Produções.

Carreira

Roberto Carlos nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e começou a cantar na rádio aos nove anos. Na juventude sua família se mudou para o Rio de Janeiro, onde formou com amigos de escola o conjunto vocal The Sputnicks e depois The Snakes, já com a presença de Erasmo Carlos, seu parceiro na maioria de suas obras.

Roberto Carlos passou a se apresentar em clubes e festas o que abriu seu caminho para o programa “Clube do Rock” na televisão, sendo anunciado ao público como o “Elvis brasileiro” ao cantar “Jailhouse rock”. Roberto também cantava na boate do Hotel Plaza seguindo a linha bossa-nova de João Gilberto enquanto percorria o caminho de artista iniciante atrás de uma gravadora.

Sua primeira gravação foi em 1959 pela Polydor, em 1960 gravou um novo disco de 78 RPM e com o primeiro LP a música “Louco Por Você” estourou rapidamente. Com aparições frequentes em programas da TV, começava ali um caminho de sucesso sendo reconhecido em todo o país. Em 1963, com o lançamento do disco SplishSplash, se transforma num dos mais populares artistas jovens da época. O ano seguinte é marcado pelo lançamento de “É Proibido Fumar”, cheio de canções que se tornariam clássicos da música brasileira, como “O Calhambeque”.

Com a explosão mundial dos Beatles, o rock estava chegando ao Brasil, manifestando-se através de um movimento que o colocaria pela primeira vez em grande evidência a Jovem Guarda, recordista de audiência entre os jovens e um dos maiores sucessos da TV brasileira até hoje. Em novembro de 1965 veio o LP Jovem Guarda, revolucionando a linguagem musical da época através de canções como “Quero que vá tudo pro inferno”, cuja letra era ousada para época.

Tendo a companhia dos amigos e parceiros Erasmo Carlos e Wanderléa na linha de frente da Jovem Guarda, Roberto ditava a moda, inspirando roupas e adereços utilizados pelos jovens brasileiros. Em 1967 a Jovem Guarda atingia seu auge. A dupla Roberto-Erasmo, definitivamente consagrada, popularizava expressões que se tornavam referência para os jovens. A fama de Roberto chegava à França, apresentando-se no MIDEM, em Cannes. Seu novo disco, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, traria mais sucessos e proporcionaria sua estreia no cinema no ano seguinte. Impulsionado pelo disco, o filme “Roberto Carlos em Ritmo de Aventura”, de Roberto Farias, estrelado por Roberto Carlos e com participações de Wanderléa e Erasmo, bateu recordes de bilheteria.

Roberto foi o primeiro artista brasileiro a atingir a marca de mais de um milhão de discos vendidos a cada lançamento. A década de 70 reservaria ainda mais dois momentos importantes: sua campanha em prol do Ano Internacional da Criança, através da Rede Globo de Televisão, foi um sucesso estrondoso e a música “Amigo” serviu de tema para a visita do Papa João Paulo II ao México, cantada por um coro de crianças em transmissão ao vivo para todo o mundo.

Com informações da assessoria.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.