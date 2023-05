Polícia Federal de MS divulga balanço sobre recorde de prisões no mês de abril

A Polícia Federal divulgou na tarde de ontem (9), os números de prisões realizadas em Mato Grosso do Sul no mês de abril. Segundo dados relatados a imprensa, foram 133 prisões na capital e mais de 90 detenções em cidades do interior do Estado.

Ainda conforme o registro, a Polícia Federal de Dourados, registrou o maior número de prisões, com 50; seguidos pela Superintendência Regional em Campo Grande com 41 prisões e pela Delegacia de Polícia Federal em Corumbá/ com 17 prisões efetuadas. As delegacias de Ponta Porã, Três Lagoas e Naviraí somaram-se 25 prisões em abril deste ano.

Segundo a PF, as detenções foram cumpridos por mandados a pessoas consideradas foragidas da justiça e englobam os mais variados crimes, como estupro, roubo, furto, receptação, homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, contrabando e descaminho.

A Polícia Federal destaca a importância da atuação das unidades distribuídas pelo Estado, que têm trabalhado incansavelmente na repressão ao crime organizado e na manutenção da segurança pública.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.