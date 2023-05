Outdoor de sex shop com duplo sentido chama atenção na Capital

Nas últimas semanas, o outdoor com uma frase de duplo sentido da loja Luxurya Sex Shop está repercutindo entre quem passa pela região do Bairro Chácara Cachoeira, pontualmente no cruzamento entre a Rua Teldo Casper e a Rua Marcinho Santos, em Campo Grande.

Muitos criticam pela frase forte no painel, outros passam e levam na brincadeira. Leitores reclamaram para a reportagem que existe uma escola metros adiante da placa e que crianças acabam lendo a frase, causando confusão.

A secretaria de um consultório médico próximo, Verônica Soares, 52, comentou que a intenção do outdoor não foi na maldade e o pessoal leva mais na comédia.

“Até então eu não sabia a que se referia a mensagem, depois me explicaram que era o marketing de um sex shop”, brinca a funcionária, quem disse que o outdoor rendeu até fotos em redes sociais de outros colaboradores.

Proprietária do sex shop, a empresária Taís Ribeiro Lima, 31, explica que os outdoors de duplo sentido justamente por isso, as crianças na sua ingenuidade não entendem a frase como algo erótico. “Até porque tem dois pintinhos ilustrados ao lado. Já os adultos, conseguem entender o duplo sentido.

“Normalmente o pessoal mais conservador joga a culpa nas crianças por um incômodo que é deles mesmos. Falar sobre sexo e sexualidade é muito difícil para alguns. O intuito da loja é justamente esse: levar informação e educação sexual e tentar ver a sexualidade de maneira mais leve, sem julgamentos”, conclui.

Já na opinião do jardineiro Antônio Reis Neves, 59, o sentido da mensagem é esquisita. "Não pega bem pela linguagem utilizada. Não pode isso, é errado. Na minha visão é palavrão", diz.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba