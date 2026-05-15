Dinheiro na conta: abono salarial libera R$ 76 milhões a trabalhadores de MS nesta sexta

A partir desta sexta-feira (15), milhares de trabalhadores de Mato Grosso do Sul começam a receber o abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base de 2024. No Estado, serão liberados R$ 76,4 milhões para quem tem direito ao benefício.

Nesta etapa, o pagamento é destinado aos trabalhadores nascidos em maio e junho. Em todo o Brasil, cerca de 4,55 milhões de pessoas vão receber o abono, somando R$ 5,7 bilhões em repasses.

A maior parte dos beneficiários é da iniciativa privada. Ao todo, 3,97 milhões de trabalhadores receberão o PIS pela Caixa Econômica Federal. Já outros 584,9 mil servidores públicos terão acesso ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil.

O valor do benefício varia conforme o tempo trabalhado em 2024 e pode ir de R$ 136 até R$ 1.621. Mato Grosso do Sul aparece entre os estados com maior volume de recursos liberados no Centro-Oeste. O valor destinado ao Estado fica atrás apenas de Mato Grosso, com R$ 90 milhões, e de Goiás, que terá R$ 181,5 milhões pagos neste lote.

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter recebido salário médio de até R$ 2.766 por mês em 2024;

Ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano-base;

Ter os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.

Como será feito o pagamento?

No caso do PIS, pago pela Caixa, o valor será depositado prioritariamente em conta corrente, poupança ou Conta Digital. Também haverá pagamento pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital aberta automaticamente.

Quem não possui conta poderá sacar o dinheiro em agências da Caixa, lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.

Já o Pasep, destinado aos servidores públicos, será pago pelo Banco do Brasil, preferencialmente via crédito em conta, TED ou PIX. Quem não tiver conta bancária ou chave PIX poderá retirar o valor presencialmente nas agências.

Os trabalhadores podem consultar valores, datas de pagamento e o banco responsável pelo benefício por meio da Carteira de Trabalho Digital e do portal Gov.br. Informações também estão disponíveis pelo telefone 158 e nas Superintendências Regionais do Trabalho. O calendário de pagamentos começou em fevereiro e os valores ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026.

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