Vizinhos suspeitam de incêndio criminoso no bairro São Francisco

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, por volta de 12h desta segunda-feira (27), para apagar um incêndio em uma residência na Rua Celso Maia, bairro São Francisco, em Campo Grande. Ninguém morava no imóvel.

Segundo vizinhos entrevistados pela reportagem, mais cedo havia movimentações estranhas na rua e uma moto com dois homens ficaram vigiando a casa por alguns instantes.

A moradora do endereço, por aluguel, é uma jovem pouco vista na região. De acordo com um amigo da dona da casa, que mora em Cuiabá (MT), uma vizinha da região ligou para ela nos últimos dias e avisou que a casa estava abandonada.

No entanto, a dona pediu para um amigo que colocasse alguns cadeados para a casa não ser invadida. Para a reportagem, ele relatou que a menina que morava lá antigamente não pagava as mensalidades do aluguel e que ela e a dona brigam na justiça.

Por volta de 8h e 9h da manhã desta segunda-feira, o amigo da dona de 73 anos foi até o imóvel colocar os cadeados. “Quando cheguei aqui, acredito que tinha gente dentro. Mas olhei, não vi ninguém e fui embora.”

De acordo com o Tenente do Corpo de Bombeiros, Ícaro Tomazini, foram utilizados mais de 1,5 mil litros de água para conter o fogo. O mesmo confirmou que na casa quase não tinha móveis.

Conforme os brigadistas, a estrutura da casa foi totalmente comprometida devido ao incêndio. A moradora não foi encontrada ainda.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba