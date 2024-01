Preço do material escolar sobe em média 8,5% em 2024

A volta às aulas está chegando e, com ela, a preocupação dos pais e responsáveis com os gastos com material escolar. Em 2024, os preços dos itens da lista estão, em média, 8,5% mais caros do que no ano passado. Segundo a economista e professora da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Nadja Heiderich, o aumento é resultado de uma série de fatores, incluindo a inflação, o aumento dos custos de produção e o dólar mais alto.

“A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no acumulado de 12 meses até novembro de 2023, fechou em 4,68%. Isso significa que, em média, os preços de todos os produtos e serviços subiram 4,68% no período de dezembro de 2022 a novembro de 2023”, explica a professora universitária.

Os custos de produção de artigos escolares também aumentaram em 2023. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório (Abfiae), esse aumento foi de 7,5%. O principal motivo foi o aumento dos preços das matérias-primas, como papel e tinta. O dólar americano também se valorizou em relação ao real em 2023, o que encareceu os produtos importados, incluindo os artigos escolares.

Os itens que mais subiram são aqueles que têm maior dependência de matérias-primas importadas, como o papel e a tinta. Entre os itens que tiveram os maiores aumentos, estão: Cadernos: 15%; Lápis de cor: 12%; Borrachas: 10%.

Para economizar na hora de comprar o material escolar, Nadja recomenda aos pais e responsáveis seguir algumas dicas:

– Pesquisar preços em diferentes lojas, inclusive online. O mesmo item pode ter preços bem diferentes de uma loja para outra, inclusive entre lojas online e físicas.

– Comprar itens de marcas mais baratas. Nem sempre as marcas mais caras são as melhores.

– Aproveitar as promoções. Muitas lojas oferecem descontos e promoções durante o período de volta às aulas.

– Reutilizar o material do ano anterior. Se possível, verifique se o material do ano anterior ainda está em bom estado.

– Comprar material escolar usado. Existem várias opções para comprar material escolar usado, como sites de compra e venda online, grupos de troca em redes sociais e bazares de escolas.

Com um pouco de planejamento e pesquisa, é possível economizar na compra do material escolar e aliviar o orçamento familiar.

Leia mais: Procon de Dourados divulga pesquisa de preços dos materiais escolares na cidade

Acessa as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram