Prazo para pedir isenção do Enem 2026 termina na próxima sexta (24)

Interessados têm até o dia 24 para solicitar gratuidade da taxa de inscrição do Enem 2026

Os candidatos que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio ainda têm até sexta-feira (24) para solicitar a isenção da taxa de inscrição. O prazo, aberto na última semana, também vale para quem precisa justificar ausência na edição de 2025 para garantir o benefício neste ano.

O pedido deve ser feito pela Página do Participante, com login na plataforma Gov.br.

De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), têm direito à gratuidade estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2026, além de alunos de toda a rede pública ou bolsistas integrais da rede privada com renda de até um salário-mínimo e meio por pessoa.

Também podem solicitar a isenção pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e participantes do programa Pé-de-Meia. O instituto reforça que a isenção não é automática, sendo necessário realizar o pedido dentro do prazo.

No caso de quem faltou aos dois dias de prova do Enem 2025, é obrigatório justificar a ausência para ter direito à nova isenção. A justificativa deve ser feita no mesmo período e precisa ser acompanhada de documentos comprobatórios válidos, conforme previsto em edital.

Entre os documentos aceitos estão boletim de ocorrência, em casos de assalto ou acidente de trânsito, e certidão de casamento ou declaração de união estável, quando o evento tiver ocorrido próximo às datas das provas. Arquivos devem ser enviados nos formatos PDF, PNG ou JPG, com tamanho máximo de 2 MB.

O Inep alerta que informações desatualizadas no CadÚnico podem levar ao indeferimento do pedido.

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