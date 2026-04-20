Homem e filho de 14 anos tem caminhão tombado com carregamento de leite; motorista morre no local

Na manha desta segunda-feira (20), um motorista morreu após o caminhão carregado com leite que ele conduzia tombar em uma estrada vicinal na região do distrito de Nova Casa Verde, a cerca de 250 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 11h30. O filho de 14 anos da vítima que estava no banco do passageiro não sofreu ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o veículo seguia pela chamada Linha Angico, a cerca de 30 quilômetros do distrito, quando tombou. A cabine acabou ficando sobre o motorista, que morreu ainda no local.

No caminhão também estava o filho da vítima, um adolescente de aproximadamente 14 anos. Ele não sofreu ferimentos e foi levado para casa por familiares.

Equipes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foram acionadas e isolaram a área para os trabalhos da perícia.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.