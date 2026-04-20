Ação conjunta apreende dois suspeitos com carga de uma tonelada de maconha, de Ponta Porã para Dourados.

Dois suspeitos foram presos com mais de uma tonelada de entorpecentes na região de Dourados, cidade distante 130 quilômetros de Campo Grande. A ação foi desencadeada a partir de informações de inteligência que indicavam o transporte de drogas de Ponta Porã para Dourados.

As diligências foram fruto de ação conjunta com a Delegacia Especializada de Fronteira da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil, por meio do SIG do 1º Distrito Policial,

As diligências foram realizadas na rodovia MS-379, no trecho entre Laguna Carapã e Dourados. Durante a tentativa de abordagem ao veículo, o condutor fugiu em alta velocidade. O automóvel foi posteriormente abandonado em uma área de milharal, e o suspeito fugiu a pé.

Paralelamente, outro veículo, utilizado como batedor, foi interceptado, resultando na prisão de um dos envolvidos.Com base nas informações do autor detido, foi possível localizar o preso na manhã seguinte, em Dourados. No curso da ação, também foram apreendidas pequenas porções de entorpecentes em imóvel vinculado à ocorrência.

Durante vistoria no veículo utilizado para o transporte da carga, foi constatado registro de furto. Em seu interior, os policiais encontraram 1.064,75 quilos de maconha.

Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados à unidade policial, na qual foram adotados os procedimentos legais cabíveis pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.