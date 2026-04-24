Prazo para pedir isenção do Enem 2026 é prorrogado até 30 de abril

Candidatos também ganharam mais tempo para justificar ausênsia no exame de 2025

O Ministério da Educação e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) anunciaram a prorrogação do prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio). Com a mudança, os pedidos podem ser feitos até o dia 30 de abril. A nova data também se aplica às justificativas de ausência no Exame Nacional do Ensino Médio 2025.

A solicitação deve ser realizada exclusivamente pela Página do Participante, utilizando a conta Gov.br. O direito à gratuidade contempla estudantes que estarão no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026, além de quem cursou todo o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral em instituição privada, desde que a renda familiar seja de até um salário mínimo e meio por pessoa.

Também podem ser beneficiados candidatos em situação de vulnerabilidade social inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, desde que os dados estejam atualizados, e participantes do Programa Pé-de-Meia.

No caso do Pé-de-Meia, estudantes que concluírem o ensino médio em 2026 e participarem dos dois dias de prova poderão receber um incentivo adicional de R$ 200, pago após a confirmação da conclusão escolar.

A justificativa de ausência é exigida de quem conseguiu isenção no Enem 2025, mas não compareceu às provas e pretende solicitar novamente o benefício na edição seguinte.

Mesmo com o pedido aprovado, a inscrição no Enem não é automática. Todos os interessados deverão se inscrever dentro do prazo que ainda será divulgado no edital oficial. O resultado das solicitações de isenção está previsto para 13 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá apresentar recurso entre os dias 13 e 19 de maio, com resposta final marcada para 25 de maio.

Ao longo dos anos, o Enem se consolidou como principal forma de acesso ao ensino superior no país, sendo utilizado em programas como o Sistema de Seleção Unificada, o Programa Universidade para Todos e o Fundo de Financiamento Estudantil. Instituições públicas e privadas também utilizam a nota do exame em seus processos seletivos, além de universidades portuguesas conveniadas ao Inep.

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