Vídeo: Homem é preso após quebrar luminárias da avenida principal e agredir companheira em Costa Rica

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã desta sexta-feira (24) após destruir luminárias na avenida principal de Costa Rica, a cerca de 325 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu durante a madrugada e foi registrado por moradores, com imagens divulgadas nas redes sociais.

Segundo a Polícia Civil, o vandalismo aconteceu no canteiro central da Avenida Kendi Nakai. Um vídeo postado nas redes sociais pela página Informe CR mostra trechos da via sem iluminação, além de luminárias e até postes danificados.

Equipes da SIG (Seção de Investigações Gerais) iniciaram diligências ainda pela manhã e localizaram o suspeito poucas horas depois.

Além do vandalismo, o homem também é acusado de agredir e ameaçar a companheira. De acordo com a polícia, áudios e vídeos das agressões foram apresentados na delegacia.

Ele foi preso em flagrante por dano qualificado, destruição de patrimônio público, lesão corporal contra a mulher e ameaça, no contexto de violência doméstica.