Estado segue em alerta para temporais após chuva atingir a Capital

Avisos indicam risco de ventos de até 100 km/h, alagamentos e queda de energia em regiões de Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul permanece sob alerta para chuvas intensas nesta quinta-feira (26), um dia após a ocorrência de chuva forte em Campo Grande. Os avisos meteorológicos indicam risco de temporais em diferentes regiões do estado ao longo do dia.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), está em vigor aviso de perigo para o Centro-Norte e o Leste de Mato Grosso do Sul, além dos Pantanais Sul-Mato-Grossense. Nestas áreas, a previsão aponta chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados que podem chegar a 100 milímetros no dia, acompanhados de ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Outro aviso, classificado como de perigo potencial, também atinge regiões do estado, incluindo o Sudoeste, Centro-Norte, Leste e Pantanais. Nessas localidades, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, com ventos de 40 a 60 quilômetros por hora. O risco de transtornos é considerado menor, mas ainda há possibilidade de quedas de galhos, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia.

As orientações incluem evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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