Prazo para comprovação de documentação do Prouni 2023 encerra nesta quinta-feira

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2023 está em pleno andamento, e os candidatos classificados para o segundo semestre têm até a próxima quinta-feira, dia 3 de agosto, para comprovar as informações fornecidas durante a inscrição. Nesta etapa, os candidatos concorrem a bolsas integrais e parciais de estudo em cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior.

A entrega da documentação pode ser feita por meio eletrônico, no Portal de Acesso Único do Ministério da Educação (MEC), ou presencialmente na própria instituição de ensino superior. É fundamental que os candidatos pré-aprovados apresentem a documentação relacionada à formação do ensino médio, à comprovação de deficiência e à formação para o magistério da educação básica, de acordo com as exigências do edital deste ano.

Além disso, é necessário comprovar a renda familiar, que deve ser de até 1,5 salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 1.980 por pessoa, para quem concorre às bolsas integrais. Para as bolsas parciais, a renda mensal a ser comprovada é de até três salários mínimos, correspondente a R$ 3.960 por pessoa.

Portanto, a segunda chamada do Prouni representa uma nova oportunidade para os estudantes classificados de acordo com suas opções de curso e instituição, bem como as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), atenderem às exigências do programa.

Ademais, aqueles que não apresentarem a documentação dentro do prazo perderão o direito à bolsa, que será destinada aos candidatos classificados na lista de espera. A divulgação da lista de espera e os prazos para esse grupo estão previstos para o dia 18 de agosto.

Para o segundo semestre de 2023, o MEC disponibilizou um total de 276.566 bolsas, sendo 215.530 integrais e 61.036 parciais (equivalentes a 50% do valor da mensalidade) para cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

Com informações da Agência Brasil