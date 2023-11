Concurso da Dataprev abre inscrição; salário pode chegar a R$ 8 mil

Estão abertas nesta segunda-feira (31) as inscrições para o concurso Dataprev. Serão distribuídas 222 vagas imediatas e mais de 2 mil para formação de cadastro reserva.

Para realizar a inscrição é necessário acessar o site do Cebraspe, a banca organizadora do certame. A taxa para candidato de ensino médio é de R$ 80 e para nível superior, R$ 100.

As vagas são para Brasília, São Paulo, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Rio de Janeiro. Há oportunidades para início imediato e para formação de cadastro de reserva.

O concurso está previsto para ser homologado no fim do mês de novembro. Com isso, há possibilidade do início do processo de admissão dos aprovados, conforme a ordem de classificação, ainda em 2023.

Remuneração

As remunerações iniciais (salário-base mais adicional de atividade) são:

Analista de Processamento: salário-base de R$ 6.854,10 e adicional de atividade de R$1.033,25 = R$ 7.887,35;

Demais cargos de nível superior: salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25 = R$ 8.747,61;

Cargos de nível médio: salário-base de R$ 3.273,54 e adicional de atividade de R$ 439,58 = R$ 3.713,12.

Datas

As provas objetivas serão aplicadas no dia 1º de outubro. A divulgação do resultado deve acontecer em 29 de novembro.

O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da homologação.

