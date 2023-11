9ª Festa de São Cristóvão em Amambai já possui data

A cidade de Amambai já está em clima de festa para comemorar a 39ª edição da tradicional celebração em honra a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. O evento, marcado para o dia 20 de agosto, promete uma programação repleta de eventos religiosos e atividades animadas para toda a família.

Contudo, as festividades terão início com uma missa na Igreja Matriz, às 8h, seguida por uma emocionante carreata, que partirá às 9h da frente da igreja, percorrendo as principais ruas da cidade para abençoar os veículos e motoristas presentes, culminando na região do Bila, onde acontecerão as demais atividades.

Assim, a adrenalina tomará conta do Torneio de Futebol Suiço, que começará às 9h também. A competição será dividida em duas chaves: A e B. A Chave A trará prêmios em dinheiro e troféus para os três primeiros colocados, além de premiações especiais para o goleiro menos vazado e o artilheiro.

Premiações Chave A:

1º lugar: Troféu + R$ 1.000,00

2º lugar: Troféu + R$ 600,00

3º lugar: Troféu + R$ 300,00

Premiações Especiais:

Goleiro menos vazado: Troféu

Artilheiro: Troféu

Sobretudo, a Chave B também será agraciada com merecidas premiações, oferecendo troféus e prêmios em dinheiro para os três primeiros colocados.

Premiações Chave B:

1º lugar: Troféu + R$ 400,00

2º lugar: Troféu + R$ 200,00

3º lugar: Troféu + R$ 150,00

Nesse sentido, após as disputas esportivas, será servido um delicioso churrasco às 12h, proporcionando momentos de confraternização entre os participantes.

Sendo assim, a diversão continuará com o bingo, a partir das 14 horas, que oferecerá a chance de ganhar atraentes prêmios em dinheiro.

Prêmios do Bingo:

1º prêmio: R$ 5.000,00

2º prêmio: R$ 3.000,00

3º prêmio: R$ 2.000,00

4º prêmio: R$ 1.000,00

5º prêmio: R$ 500,00

Portanto, durante todo o dia, o evento contará com música ao vivo e um animado bailão, garantindo, assim, entretenimento para todos os presentes.

Ademais, a comunidade de Amambai e região está convidada a participar dessa festa cheia de fé, emoção e diversão. A 39ª Festa de São Cristóvão promete momentos inesquecíveis para celebrar e compartilhar em família. Não fique de fora dessa emocionante celebração!

