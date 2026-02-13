Homem é preso com 11,2 kg de maconha e duas armas após denúncia de violência doméstica em Campo Grande

Droga estava escondida em caixas dentro de vidraçaria; caso foi registrado na Vila Almeida

Uma denúncia de possível violência doméstica levou à apreensão de 11,2 kg de maconha e de duas armas de fogo na manhã desta sexta-feira (13), na Vila Almeida, em Campo Grande.

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe foi acionada após um morador relatar que ouvia sons que indicariam agressão contra uma mulher dentro de uma residência. Ao chegar ao endereço, sob forte chuva, os policiais encontraram o portão aberto e entraram no imóvel diante da suspeita de que pudesse haver risco à integridade da suposta vítima.

No local funciona uma vidraçaria. O proprietário e um funcionário foram abordados. Durante a verificação do espaço, foram encontradas duas caixas entre os equipamentos do estabelecimento. Em uma delas havia apenas pacotes de achocolatado. Na outra, os policiais localizaram 10 tabletes de substância semelhante à maconha.

Ainda durante a vistoria, foi encontrado mais um tablete da mesma substância escondido dentro de um saco de barraca, em uma parte elevada da oficina. O total apreendido foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde laudo confirmou tratar-se de maconha, somando 11,2 kg.

Além da droga, também foram apreendidas uma espingarda calibre .22 e uma arma artesanal de antecarga, conhecida como “pica-pau”. No imóvel havia ainda munições de diferentes calibres, pólvora e duas balanças de precisão.

A mulher mencionada na denúncia negou ter sofrido agressões e afirmou não ter conhecimento sobre a existência das drogas e das armas. O funcionário da vidraçaria também foi ouvido e liberado.

O proprietário do imóvel foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. O caso foi registrado como tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram